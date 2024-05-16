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Амиокордин® таблетки 200 мг, №30 - Львов (28578) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (4)
98,76
Экономия: -3,44 грн
95,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: таблетки (20)
96,58
Экономия: -4,34 грн
92,24 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
98,83
Экономия: -9,89 грн
88,94 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: таблетки (1)
86,54 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
89,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
98,81
Экономия: -9,87 грн
88,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (3)
98,85
Экономия: -9,91 грн
88,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: таблетки (20)
96,18
Экономия: -4,83 грн
91,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
98,81
Экономия: -9,87 грн
88,94 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: таблетки (2)
100,40
Экономия: -14,40 грн
86,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: таблетки (2)
85,66 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
Всего: упаковка (1)
101,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: таблетки (10)
104,50
Экономия: -10,03 грн
94,47 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
86,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (3)
85,92 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (1)
98,80
Экономия: -12,80 грн
86,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 19
Всего: упаковка (1)
101,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (1)
98,50
Экономия: -9,56 грн
88,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
103,44
Экономия: -10,34 грн
93,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Пекарская, 33
Всего: упаковка (1)
101,10 грн