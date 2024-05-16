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Амиокордин® таблетки 200 мг, №30 - Харьков (28578) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
85,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
101,97
Экономия: -7,04 грн
94,93 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
102,93 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
98,82 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
98,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (10)
104,15
Экономия: -9,98 грн
94,17 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
107,15
Экономия: -11,06 грн
96,09 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
86,01 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: таблетки (1)
86,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (1)
101,10
Экономия: -15,10 грн
86,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 68/114
Всего: упаковка (1)
102,78 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
98,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
98,90
Экономия: -5,45 грн
93,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
104,79
Экономия: -9,45 грн
95,34 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (1)
86,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
91,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (1)
97,76
Экономия: -4,31 грн
93,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
103,19
Экономия: -8,72 грн
94,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
102,25
Экономия: -3,46 грн
98,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (1)
101,23
Экономия: -6,29 грн
94,94 грн