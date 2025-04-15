Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 215 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1170,00
Экономия при брони: -68,00 грн
1102,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1238,36
Экономия при брони: -84,36 грн
1154,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1170,00
Экономия при брони: -16,00 грн
1154,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1140,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1268,56
Экономия при брони: -108,66 грн
1159,90 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1230,93
Экономия при брони: -75,62 грн
1155,31 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1127,50 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1181,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1170,00
Экономия при брони: -16,00 грн
1154,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1102,10 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1170,00
Экономия при брони: -15,00 грн
1155,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1201,80
Экономия при брони: -20,60 грн
1181,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1147,35 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1215,66
Экономия при брони: -51,50 грн
1164,16 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1201,80
Экономия при брони: -20,60 грн
1181,20 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1238,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1283,68
Экономия при брони: -115,55 грн
1168,13 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1217,65
Экономия при брони: -62,61 грн
1155,04 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1231,87
Экономия при брони: -60,18 грн
1171,69 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1238,36
Экономия при брони: -84,36 грн
1154,00 грн