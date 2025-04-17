Винница (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1230,46
Экономия при брони: -70,29 грн
1160,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1207,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1190,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1250,55
Экономия при брони: -87,58 грн
1162,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1201,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1190,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1186,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1201,80
Экономия при брони: -10,90 грн
1190,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1242,09
Экономия при брони: -84,46 грн
1157,63 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1207,30 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1144,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1315,73
Экономия при брони: -94,26 грн
1221,47 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1187,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
961,44
Экономия при брони: -8,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1247,65
Экономия при брони: -61,58 грн
1186,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1257,52
Экономия при брони: -71,69 грн
1185,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1201,80
Экономия при брони: -10,90 грн
1190,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1282,40
Экономия при брони: -99,15 грн
1183,25 грн