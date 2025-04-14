Одесса (адрес не указан)
Доступно в 265 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1166,05 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1238,38 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1201,88 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1176,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1180,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1267,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1227,24
Экономия при брони: -45,38 грн
1181,86 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1144,00 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1176,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1176,07 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1178,60 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1182,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1229,50 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1176,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1176,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1144,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1176,00 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1201,80
Экономия при брони: -23,20 грн
1178,60 грн