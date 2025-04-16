Николаев (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 19 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1228,86
Экономия при брони: -39,95 грн
1188,91 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
480,72
Экономия при брони: -2,92 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1267,73
Экономия при брони: -81,24 грн
1186,49 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1129,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1176,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1208,65 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1176,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1194,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1240,21
Экономия при брони: -82,12 грн
1158,09 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
752,52
Экономия при брони: -57,53 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1201,80
Экономия при брони: -7,30 грн
1194,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1092,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1238,30
Экономия при брони: -43,80 грн
1194,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1194,50 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1313,30
Экономия при брони: -90,88 грн
1222,42 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1114,95 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1240,33
Экономия при брони: -76,88 грн
1163,45 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1247,90
Экономия при брони: -64,26 грн
1183,64 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1238,30
Экономия при брони: -43,80 грн
1194,50 грн