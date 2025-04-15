Львов (адрес не указан)
Доступно в 222 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1238,38 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1010,48 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1201,80
Экономия при брони: -19,50 грн
1182,30 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1174,11 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1204,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1238,30
Экономия при брони: -57,00 грн
1181,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1182,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1176,80 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1144,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1182,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1201,80
Экономия при брони: -19,50 грн
1182,30 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1204,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1182,30 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм