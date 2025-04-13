Киев (адрес не указан)
Доступно в 893 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1227,84 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1203,85 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1144,65 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1238,38 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1144,65 грн
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1192,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1192,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1238,38 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1140,70 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
838,36
Экономия при брони: -30,48 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1267,78
Экономия при брони: -40,26 грн
1227,52 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1204,60 грн
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1488,06 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1238,38 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1248,56
Экономия при брони: -87,63 грн
1160,93 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1192,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1238,38 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1227,84 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1238,38 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1259,08
Экономия при брони: -73,98 грн
1185,10 грн