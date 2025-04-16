Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
963,76
Экономия при брони: -10,88 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1304,16
Экономия при брони: -88,00 грн
1216,16 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1144,70 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1170,00
Экономия при брони: -41,00 грн
1129,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1234,34
Экономия при брони: -77,22 грн
1157,12 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1201,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1241,15
Экономия при брони: -77,58 грн
1163,57 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1290,91
Экономия при брони: -103,12 грн
1187,79 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1147,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1235,98
Экономия при брони: -76,66 грн
1159,32 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1117,35 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1226,94
Экономия при брони: -67,46 грн
1159,48 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1142,30 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1176,07 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1223,65
Экономия при брони: -69,39 грн
1154,26 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
721,08
Экономия при брони: -6,42 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1129,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1238,57
Экономия при брони: -76,21 грн
1162,36 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
245,03
Экономия при брони: -13,22 грн