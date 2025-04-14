Харьков (адрес не указан)
Доступно в 413 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1119,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1201,35 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1238,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1214,78
Экономия при брони: -54,29 грн
1160,49 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1141,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1178,55 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1165,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1279,12
Экономия при брони: -89,94 грн
1189,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1238,30
Экономия при брони: -41,90 грн
1196,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1121,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1205,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1152,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1145,15 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1205,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1201,80
Экономия при брони: -5,40 грн
1196,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1168,60 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1152,90 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1176,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1248,88
Экономия при брони: -85,31 грн
1163,57 грн