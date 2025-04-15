Днепр (адрес не указан)
Доступно в 291 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1313,07
Экономия при брони: -82,68 грн
1230,39 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1304,60
Экономия при брони: -83,06 грн
1221,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1302,21
Экономия при брони: -82,34 грн
1219,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1132,25 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1201,80
Экономия при брони: -14,40 грн
1187,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1201,80
Экономия при брони: -14,40 грн
1187,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1315,44
Экономия при брони: -96,79 грн
1218,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1258,68
Экономия при брони: -76,82 грн
1181,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1187,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1226,11
Экономия при брони: -42,26 грн
1183,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1176,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
532,73
Экономия при брони: -27,77 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1238,34
Экономия при брони: -62,22 грн
1176,12 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1221,06
Экономия при брони: -60,13 грн
1160,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1241,04
Экономия при брони: -76,40 грн
1164,64 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1201,88 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1213,89
Экономия при брони: -57,98 грн
1155,91 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1144,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1142,45 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1281,98
Экономия при брони: -72,80 грн
1209,18 грн