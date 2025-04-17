Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1201,80
Экономия при брони: -11,30 грн
1190,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1176,50 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1176,05
Экономия при брони: -35,28 грн
1140,77 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1176,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
961,44
Экономия при брони: -9,04 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1190,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1281,07
Экономия при брони: -95,94 грн
1185,13 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1201,80
Экономия при брони: -11,30 грн
1190,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1142,15 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1241,27
Экономия при брони: -77,17 грн
1164,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1113,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1219,77
Экономия при брони: -64,31 грн
1155,46 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
721,08
Экономия при брони: -6,78 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1165,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1224,59
Экономия при брони: -65,76 грн
1158,83 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1192,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1336,55
Экономия при брони: -80,75 грн
1255,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1176,07 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
Олайнфарм
1201,80
Экономия при брони: -11,30 грн
1190,50 грн