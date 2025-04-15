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Цитрамон Экстра (Citramon Extra)

Цитрамон Экстра (Citramon Extra)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 195 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
86,00
Экономия при брони: -10,00 грн
76,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
80,00
Экономия при брони: -4,00 грн
76,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,44 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
96,30
Экономия при брони: -3,69 грн
92,61 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
98,29
Экономия при брони: -4,47 грн
93,82 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,70
Экономия при брони: -10,00 грн
91,70 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
83,00
Экономия при брони: -7,00 грн
76,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
94,12 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
80,00
Экономия при брони: -4,00 грн
76,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
104,10
Экономия при брони: -12,40 грн
91,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,28 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
84,73
Экономия при брони: -2,96 грн
81,77 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
67,66 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
96,80
Экономия при брони: -6,91 грн
89,89 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,27
Экономия при брони: -5,42 грн
87,85 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
94,36
Экономия при брони: -6,51 грн
87,85 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,26
Экономия при брони: -15,39 грн
75,87 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
94,11
Экономия при брони: -19,96 грн
74,15 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
96,41
Экономия при брони: -6,43 грн
89,98 грн
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