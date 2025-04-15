Цитрамон Экстра (Citramon Extra)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
86,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
80,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
96,30
Экономия при брони: -3,69 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
98,29
Экономия при брони: -4,47 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,70
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
83,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
80,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
104,10
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
84,73
Экономия при брони: -2,96 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
96,80
Экономия при брони: -6,91 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,27
Экономия при брони: -5,42 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
94,36
Экономия при брони: -6,51 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,26
Экономия при брони: -15,39 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
94,11
Экономия при брони: -19,96 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
96,41
Экономия при брони: -6,43 грн