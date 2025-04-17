Цитрамон Экстра (Citramon Extra)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
85,77
Экономия при брони: -17,98 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,60
Экономия при брони: -9,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,66
Экономия при брони: -25,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,70
Экономия при брони: -9,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,70
Экономия при брони: -9,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,70
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
88,80
Экономия при брони: -21,01 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
83,13
Экономия при брони: -15,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,70
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
85,15
Экономия при брони: -4,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
85,69
Экономия при брони: -4,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,70
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,70
Экономия при брони: -9,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
86,92
Экономия при брони: -6,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
104,10
Экономия при брони: -12,30 грн