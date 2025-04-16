Цитрамон Экстра (Citramon Extra)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,96
Экономия при брони: -8,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
94,93
Экономия при брони: -8,14 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
104,10
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,00
Экономия при брони: -8,91 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека бам
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
89,50
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
96,30
Экономия при брони: -6,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека24
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
89,00
Экономия при брони: -4,69 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,70
Экономия при брони: -12,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
102,70
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
100,95
Экономия при брони: -3,64 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
88,42
Экономия при брони: -4,07 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
89,60
Экономия при брони: -5,25 грн