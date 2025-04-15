Цитрамон Экстра (Citramon Extra)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 216 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,71
Экономия при брони: -9,05 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,74
Экономия при брони: -3,93 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,60
Экономия при брони: -10,60 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,70
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
98,33
Экономия при брони: -25,02 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
94,69
Экономия при брони: -4,79 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
104,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,60
Экономия при брони: -10,60 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
99,20
Экономия при брони: -8,20 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,60
Экономия при брони: -10,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница