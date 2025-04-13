Цитрамон Экстра (Citramon Extra)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 757 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
99,10
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,60
Экономия при брони: -6,60 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
92,90
Экономия при брони: -9,45 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
92,90
Экономия при брони: -9,45 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
86,76
Экономия при брони: -3,18 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
85,40
Экономия при брони: -8,92 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,63
Экономия при брони: -5,79 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,60
Экономия при брони: -6,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница