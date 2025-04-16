Цитрамон Экстра (Citramon Extra)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,04
Экономия при брони: -7,19 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
80,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
97,07
Экономия при брони: -7,99 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
84,16
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
94,67
Экономия при брони: -5,77 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,70
Экономия при брони: -11,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
87,71
Экономия при брони: -7,85 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,73
Экономия при брони: -5,92 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
104,10
Экономия при брони: -13,80 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
94,87
Экономия при брони: -7,06 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,84
Экономия при брони: -6,03 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,70
Экономия при брони: -11,40 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
80,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,60
Экономия при брони: -11,30 грн