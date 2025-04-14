Цитрамон Экстра (Citramon Extra)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 330 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,56
Экономия при брони: -6,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
104,10
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
104,10
Экономия при брони: -9,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,60
Экономия при брони: -6,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,06
Экономия при брони: -7,05 грн