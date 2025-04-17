Цитрамон Экстра (Citramon Extra)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
104,10
Экономия при брони: -13,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
97,04
Экономия при брони: -2,91 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
103,10
Экономия при брони: -12,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
104,10
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,93
Экономия при брони: -11,15 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,70
Экономия при брони: -10,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,22
Экономия при брони: -5,08 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
104,10
Экономия при брони: -13,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,43
Экономия при брони: -8,65 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
104,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,80
Экономия при брони: -9,02 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,23
Экономия при брони: -5,45 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
103,10
Экономия при брони: -12,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
92,93
Экономия при брони: -5,12 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Цитрамон Экстра таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,70
Экономия при брони: -10,70 грн