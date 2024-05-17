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Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл, №5 - Запорожье (156478) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 203 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
1195,00
Экономия: -177,00 грн
1018,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (3)
1175,00
Экономия: -157,00 грн
1018,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
1245,00
Экономия: -227,00 грн
1018,00 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
1189,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
1248,83
Экономия: -144,24 грн
1104,59 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
1257,03
Экономия: -187,56 грн
1069,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
1018,67 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
1169,98
Экономия: -129,13 грн
1040,85 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (6)
1175,00
Экономия: -157,00 грн
1018,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
1175,00
Экономия: -157,00 грн
1018,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
1169,98
Экономия: -129,13 грн
1040,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: ампула (3)
1189,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), ампула (1)
1242,88
Экономия: -161,26 грн
1081,62 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (116)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1101,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), ампула (1)
1241,10
Экономия: -181,58 грн
1059,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2), ампула (2)
1234,57
Экономия: -165,10 грн
1069,47 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
1179,60
Экономия: -106,50 грн
1073,10 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (116)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
1101,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
1250,37
Экономия: -180,90 грн
1069,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), ампула (1)
1252,15
Экономия: -182,68 грн
1069,47 грн