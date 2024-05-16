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Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл, №5 - Львов (156478) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
1072,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1101,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
1080,70 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 59 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
1071,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
1101,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
1173,93
Экономия: -132,48 грн
1041,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
1080,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: раствор для инъекций (2)
1169,98
Экономия: -128,53 грн
1041,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: раствор для инъекций (4)
1225,99
Экономия: -184,54 грн
1041,45 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
1249,66
Экономия: -180,19 грн
1069,47 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
1185,30
Экономия: -112,20 грн
1073,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
1249,06
Экономия: -189,05 грн
1060,01 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
1173,95
Экономия: -132,50 грн
1041,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
1101,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (5)
1243,99
Экономия: -202,54 грн
1041,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
1080,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
1169,98
Экономия: -128,53 грн
1041,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: раствор для инъекций (2)
1169,98
Экономия: -128,53 грн
1041,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: раствор для инъекций (3)
1169,98
Экономия: -128,53 грн
1041,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
1101,10 грн