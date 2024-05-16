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Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл, №5 - Харьков (156478) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 362 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: ампула (2)
1118,40 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: ампула (2)
1080,70 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (3)
1324,31
Экономия: -254,84 грн
1069,47 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1), ампула (3)
1127,45 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (2), ампула (4)
1120,25 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (3), ампула (3)
1140,45 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (6)
1319,67
Экономия: -250,20 грн
1069,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
1129,15 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2), ампула (2)
1122,30 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: ампула (1)
1124,15 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: ампула (4)
1185,30
Экономия: -118,20 грн
1067,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1), ампула (4)
1185,30
Экономия: -115,50 грн
1069,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
1174,99
Экономия: -133,51 грн
1041,48 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: ампула (3)
1139,00 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
1043,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (5), ампула (1)
1329,84
Экономия: -260,37 грн
1069,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2), ампула (1)
1119,05 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1), ампула (2)
1118,45 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: ампула (4)
1139,65 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: ампула (2)
1105,80 грн