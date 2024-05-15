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Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл, №5 - Днепр (Днепропетровск) (156478) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 240 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: раствор для инъекций (1)
1262,25
Экономия: -198,73 грн
1063,52 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: раствор для инъекций (2)
1237,18
Экономия: -167,73 грн
1069,45 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
1185,30
Экономия: -115,50 грн
1069,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), ампула (3)
1255,12
Экономия: -161,60 грн
1093,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2), ампула (2)
1124,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
1180,99
Экономия: -139,51 грн
1041,48 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), ампула (3)
1185,30
Экономия: -115,50 грн
1069,80 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), ампула (2)
1185,30
Экономия: -115,50 грн
1069,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (5)
1233,50
Экономия: -160,94 грн
1072,56 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), ампула (2)
1266,65
Экономия: -206,36 грн
1060,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), ампула (1)
1268,32
Экономия: -208,03 грн
1060,29 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
1169,98
Экономия: -128,50 грн
1041,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), ампула (1)
1240,98
Экономия: -171,51 грн
1069,47 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: ампула (1)
1006,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), ампула (4)
1185,30
Экономия: -115,50 грн
1069,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), ампула (3)
1236,23
Экономия: -166,78 грн
1069,45 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (5), ампула (2)
1251,44
Экономия: -181,97 грн
1069,47 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: раствор для инъекций (4)
1254,77
Экономия: -189,02 грн
1065,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3), ампула (3)
1256,19
Экономия: -193,84 грн
1062,35 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
1080,70 грн