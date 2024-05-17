Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫРазличные вещества, влияющие на пищеварительную систему и метаболизмРазличные препаратыАктовегинЦены в аптеках

Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл, №5 - Запорожье (156477) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 227 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (3)
620,00
Экономия: -111,00 грн
509,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (11)
585,00
Экономия: -76,00 грн
509,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
640,00
Экономия: -131,00 грн
509,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: ампула (4)
581,35 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (6), ампула (1)
624,76
Экономия: -78,84 грн
545,92 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), ампула (4)
604,85
Экономия: -83,27 грн
521,58 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
571,22
Экономия: -63,50 грн
507,72 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (6)
585,00
Экономия: -76,00 грн
509,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
543,75 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (3)
585,00
Экономия: -76,00 грн
509,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), ампула (1)
651,10
Экономия: -129,00 грн
522,10 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
571,22
Экономия: -63,50 грн
507,72 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
581,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3), ампула (2)
585,18
Экономия: -39,68 грн
545,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
580,55 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: раствор для инъекций (2)
504,83 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (3)
585,00
Экономия: -76,00 грн
509,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: раствор для инъекций (3)
579,64
Экономия: -59,50 грн
520,14 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), ампула (4)
571,40
Экономия: -58,27 грн
513,13 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2), ампула (1)
615,60
Экономия: -92,20 грн
523,40 грн