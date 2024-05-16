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Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл, №5 - Львов (156477) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 246 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: раствор для инъекций (4)
507,20 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (294)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
537,00 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 59 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3)
538,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1), ампула (1)
549,20
Экономия: -32,04 грн
517,16 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: раствор для инъекций (1)
499,57 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
572,59
Экономия: -64,74 грн
507,85 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
507,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
527,10 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
540,87 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2)
733,50
Экономия: -210,30 грн
523,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
507,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
591,99
Экономия: -84,14 грн
507,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
577,99
Экономия: -70,14 грн
507,85 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), ампула (1)
549,84
Экономия: -27,62 грн
522,22 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (3), ампула (1)
733,50
Экономия: -210,30 грн
523,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), ампула (4)
601,02
Экономия: -89,40 грн
511,62 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (4)
571,22
Экономия: -63,37 грн
507,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
598,99
Экономия: -91,14 грн
507,85 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (1)
507,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: раствор для инъекций (2)
577,99
Экономия: -70,14 грн
507,85 грн