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Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл, №5 - Харьков (156477) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 423 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2)
553,80 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (3)
526,10 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (3), ампула (1)
577,15
Экономия: -55,58 грн
521,57 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: ампула (3)
545,75 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: ампула (3)
549,15 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (2), ампула (4)
545,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2), ампула (4)
593,47
Экономия: -71,89 грн
521,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (2), ампула (1)
544,90 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4), ампула (2)
556,35 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3), ампула (1)
549,35 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
703,50
Экономия: -182,60 грн
520,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
543,80 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1), ампула (2)
673,50
Экономия: -151,30 грн
522,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
572,59
Экономия: -64,69 грн
507,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
546,70 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
554,20 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
523,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (4), ампула (3)
598,05
Экономия: -76,48 грн
521,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (3)
547,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2)
548,00 грн