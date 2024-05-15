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Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл, №5 - Днепр (Днепропетровск) (156477) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 302 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (6), ампула (2)
600,14
Экономия: -78,56 грн
521,58 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2), ампула (1)
595,30
Экономия: -73,72 грн
521,58 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), ампула (2)
602,10
Экономия: -79,90 грн
522,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2)
733,50
Экономия: -212,60 грн
520,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), ампула (1)
603,94
Экономия: -82,36 грн
521,58 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
634,60
Экономия: -112,40 грн
522,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), ампула (3)
543,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
572,77
Экономия: -64,87 грн
507,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (3)
694,40
Экономия: -172,20 грн
522,20 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), ампула (3)
634,60
Экономия: -112,40 грн
522,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), ампула (4)
724,30
Экономия: -202,10 грн
522,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: ампула (2)
671,90
Экономия: -149,70 грн
522,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3), ампула (4)
593,53
Экономия: -69,95 грн
523,58 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (2), ампула (2)
666,10
Экономия: -143,90 грн
522,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
516,52 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (6), ампула (2)
591,57
Экономия: -70,09 грн
521,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
624,37
Экономия: -113,66 грн
510,71 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
571,22
Экономия: -63,32 грн
507,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), ампула (3)
597,13
Экономия: -75,55 грн
521,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: ампула (2)
526,40 грн