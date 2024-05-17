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Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл, №25 - Запорожье (156476) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1070,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: раствор для инъекций (16)
1163,17
Экономия: -143,42 грн
1019,75 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
1070,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
987,33 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
1157,99
Экономия: -145,78 грн
1012,21 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
1225,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
1070,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
1137,98
Экономия: -125,77 грн
1012,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1070,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1070,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), ампула (13)
1155,97
Экономия: -139,08 грн
1016,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
1070,80 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
1070,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
1164,61
Экономия: -142,07 грн
1022,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: раствор для инъекций (21)
1166,27
Экономия: -93,91 грн
1072,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: ампула (14)
1071,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: раствор для инъекций (16)
1150,11
Экономия: -130,36 грн
1019,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
1176,89
Экономия: -106,16 грн
1070,73 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1070,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1), ампула (5)
1168,81
Экономия: -105,76 грн
1063,05 грн