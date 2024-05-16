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Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл, №25 - Львов (156476) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 217 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: раствор для инъекций (6)
1052,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (136)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1070,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: ампула (15)
1051,00 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 59 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: раствор для инъекций (7)
1052,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: раствор для инъекций (22)
1158,96
Экономия: -68,40 грн
1090,56 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: раствор для инъекций (12)
995,43 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
1141,68
Экономия: -129,18 грн
1012,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: ампула (20)
1000,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
1192,99
Экономия: -180,49 грн
1012,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: раствор для инъекций (14)
1191,99
Экономия: -179,49 грн
1012,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: раствор для инъекций (15)
1052,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), ампула (5)
1245,42
Экономия: -154,86 грн
1090,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: раствор для инъекций (23)
1163,39
Экономия: -56,56 грн
1106,83 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
1052,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
1137,98
Экономия: -125,48 грн
1012,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: раствор для инъекций (22)
1192,99
Экономия: -180,49 грн
1012,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: раствор для инъекций (4)
1141,68
Экономия: -129,18 грн
1012,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: раствор для инъекций (18)
1211,99
Экономия: -199,49 грн
1012,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
1005,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
1052,00 грн