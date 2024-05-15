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Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл, №25 - Днепр (Днепропетровск) (156476) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 253 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3), ампула (6)
1175,67
Экономия: -104,94 грн
1070,73 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), ампула (1)
1152,32
Экономия: -81,59 грн
1070,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), ампула (16)
1169,03
Экономия: -98,30 грн
1070,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: ампула (20)
1095,75 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
1141,68
Экономия: -128,99 грн
1012,69 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), ампула (5)
1148,89
Экономия: -66,98 грн
1081,91 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1), ампула (14)
1152,70
Экономия: -111,60 грн
1041,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: раствор для инъекций (17)
1055,99 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), ампула (4)
1179,77
Экономия: -80,72 грн
1099,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), ампула (18)
1181,32
Экономия: -90,76 грн
1090,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
1137,98
Экономия: -125,29 грн
1012,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), ампула (20)
1155,86
Экономия: -86,36 грн
1069,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
1051,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), ампула (16)
1152,70
Экономия: -111,60 грн
1041,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), ампула (19)
1151,44
Экономия: -59,48 грн
1091,96 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2), ампула (14)
1165,60
Экономия: -75,04 грн
1090,56 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), ампула (23)
1168,70
Экономия: -75,40 грн
1093,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1), ампула (18)
1170,03
Экономия: -101,24 грн
1068,79 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
1051,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), ампула (10)
1184,09
Экономия: -127,21 грн
1056,88 грн