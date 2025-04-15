Львов (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках в Львов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
441,45
Экономия при брони: -25,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
452,80
Экономия при брони: -32,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
484,30
Экономия при брони: -63,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
443,55
Экономия при брони: -33,15 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
432,80
Экономия при брони: -12,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
461,70
Экономия при брони: -41,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
460,60
Экономия при брони: -40,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
492,20
Экономия при брони: -71,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
438,40
Экономия при брони: -17,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
421,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
429,75
Экономия при брони: -35,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
461,70
Экономия при брони: -41,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
460,60
Экономия при брони: -40,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
471,70
Экономия при брони: -51,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
423,64
Экономия при брони: -15,57 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
466,20
Экономия при брони: -45,60 грн