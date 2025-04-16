Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
462,90
Экономия при брони: -48,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
431,90
Экономия при брони: -43,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
438,00
Экономия при брони: -44,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
475,02
Экономия при брони: -22,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
405,62
Экономия при брони: -37,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
476,91
Экономия при брони: -24,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
437,47
Экономия при брони: -21,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
455,09
Экономия при брони: -30,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
436,40
Экономия при брони: -37,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
416,31
Экономия при брони: -17,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
418,28
Экономия при брони: -18,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
438,00
Экономия при брони: -44,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
460,69
Экономия при брони: -35,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
426,05
Экономия при брони: -33,71 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
438,00
Экономия при брони: -44,00 грн