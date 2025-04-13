Киев
Вагилак (Vagilac)

Вагилак (Vagilac)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 151 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
406,02 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
398,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
423,77
Экономия при брони: -27,22 грн
396,55 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
421,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
466,20
Экономия при брони: -43,50 грн
422,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
404,72 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
405,33 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
404,35 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
441,21 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
421,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
464,66
Экономия при брони: -43,24 грн
421,42 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
462,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
436,31
Экономия при брони: -21,81 грн
414,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
403,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
438,87
Экономия при брони: -24,37 грн
414,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 48 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
406,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
404,10 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
404,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
402,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
473,93 грн
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