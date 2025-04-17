Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
436,91
Экономия при брони: -13,11 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
438,40
Экономия при брони: -12,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
436,90
Экономия при брони: -10,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
446,61
Экономия при брони: -43,97 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
440,41
Экономия при брони: -25,46 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
432,90
Экономия при брони: -6,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
453,65
Экономия при брони: -37,99 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
429,98
Экономия при брони: -25,98 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
422,33
Экономия при брони: -24,55 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
432,32
Экономия при брони: -29,51 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
452,82
Экономия при брони: -13,66 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
425,98
Экономия при брони: -15,04 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
460,60
Экономия при брони: -34,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Вагилак капсулы 4 млрд. Ед флакон №10
Pharmascience