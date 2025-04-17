Фармацитрон (Pharmacitron)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
412,58
Экономия при брони: -18,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,60
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
118,68
Экономия при брони: -0,39 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,60
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
197,85
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
251,90
Экономия при брони: -15,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,70
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
380,80
Экономия при брони: -33,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
276,92
Экономия при брони: -0,91 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
390,80
Экономия при брони: -60,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
356,04
Экономия при брони: -1,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
237,36
Экономия при брони: -0,78 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,60
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
276,92
Экономия при брони: -0,91 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience