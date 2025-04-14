Киев
Фармацитрон (Pharmacitron)

Фармацитрон (Pharmacitron)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 154 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
379,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
307,83 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
307,83 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
304,99 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
302,86 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,70 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,70 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
307,83 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
307,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
409,71
Экономия при брони: -15,49 грн
394,22 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
302,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
307,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
307,83 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
305,28 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
410,63
Экономия при брони: -16,51 грн
394,12 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
307,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
307,83 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
307,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,70 грн
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