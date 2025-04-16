Фармацитрон (Pharmacitron)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,60
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
415,88
Экономия при брони: -21,61 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,60
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
356,04
Экономия при брони: -0,45 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,70 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
415,81
Экономия при брони: -21,90 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
379,96
Экономия при брони: -15,41 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Подорожник
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
356,13
Экономия при брони: -0,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
420,05
Экономия при брони: -25,45 грн