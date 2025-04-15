Фармацитрон (Pharmacitron)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,70 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
381,50
Экономия при брони: -31,09 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,70 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
276,99
Экономия при брони: -0,35 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
415,05
Экономия при брони: -20,55 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
316,48
Экономия при брони: -0,24 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,70
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,70
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
356,13
Экономия при брони: -0,36 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
316,56
Экономия при брони: -0,32 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,70
Экономия при брони: -0,40 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,70
Экономия при брони: -0,40 грн