Фармацитрон (Pharmacitron)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 459 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,60
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,60
Экономия при брони: -1,30 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
366,00
Экономия при брони: -78,25 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
360,00
Экономия при брони: -72,25 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
378,50
Экономия при брони: -53,12 грн
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
360,00
Экономия при брони: -72,25 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,70
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
380,00
Экономия при брони: -11,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
109,80
Экономия при брони: -23,47 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
36,00
Экономия при брони: -7,23 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,60
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
407,43
Экономия при брони: -17,13 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,60
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,60
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
381,46
Экономия при брони: -14,28 грн