Фармацитрон (Pharmacitron)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
378,42
Экономия при брони: -40,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,60
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
356,04
Экономия при брони: -1,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
387,80
Экономия при брони: -57,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
197,85
Экономия при брони: -0,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
389,59
Экономия при брони: -83,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
379,12
Экономия при брони: -72,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,60
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,60
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience