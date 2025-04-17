Фармацитрон (Pharmacitron)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
237,36
Экономия при брони: -0,84 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
380,00
Экономия при брони: -11,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
316,48
Экономия при брони: -1,12 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
118,68
Экономия при брони: -0,42 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
410,91
Экономия при брони: -16,64 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
197,80
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,60
Экономия при брони: -1,40 грн