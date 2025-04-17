Киев
Фармацитрон (Pharmacitron)

Фармацитрон (Pharmacitron)

Чернигов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 56 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
237,36
Экономия при брони: -0,84 грн
236,52 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
380,00
Экономия при брони: -11,40 грн
368,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
316,48
Экономия при брони: -1,12 грн
315,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
307,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
315,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
307,69 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
118,68
Экономия при брони: -0,42 грн
118,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
307,69 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,60
Экономия при брони: -1,40 грн
394,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
410,91
Экономия при брони: -16,64 грн
394,27 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
307,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,60
Экономия при брони: -1,40 грн
394,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
307,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
197,80
Экономия при брони: -0,70 грн
197,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,60
Экономия при брони: -1,40 грн
394,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
302,86 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
307,83 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
305,28 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Фармацитрон порошок для орального раствора пакет 23 г №10
Pharmascience
395,60
Экономия при брони: -1,40 грн
394,20 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное