Аброл® SR таблетки пролонгованої дії 75 мг блістер, №10 - Запоріжжя (150192) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека24
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Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Регіональна аптечна мережа руан
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Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Регіональна аптечна мережа руан
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Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Аптека доброго дня
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Дніпро, вул. Старий Шлях, 7-А
Регіональна аптечна мережа руан
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Олександрівка, вул. Центральна, 2-Г
Аптека доброго дня
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Покровське, вул. Центральна, 17
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Черкаське, вул. Лісна, 9-Б
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Кривий Ріг, вул. Ракітіна, 14
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Жовті Води, вул. Хмельницького Богдана, 7/1
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Ярмаркова, 59
Аптека №23
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. Ярмаркова, 46
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. Ярмаркова, 44
1 соціальна аптека
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Олександрія, вул. Поштова, 53
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
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Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8