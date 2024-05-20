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Аброл® SR таблетки пролонгованої дії 75 мг блістер, №10 - Одеса (150192) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
148,50 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (4)
100,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (1)
166,90
Економія: -41,20 грн
125,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
142,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
167,25
Економія: -5,02 грн
162,23 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
143,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
146,10
Економія: -4,38 грн
141,72 грн
В інших містах:
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (1)
94,00 грн
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8
Всього: упаковка (2)
120,15
Економія: -20,25 грн
99,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (2)
143,60 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Всього: упаковка (1)
151,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Вилкове, вул. Різдвяна, 10
Всього: упаковка (1)
111,15
Економія: -11,25 грн
99,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (1)
143,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Кривий Ріг, вул. Ракітіна, 14
Всього: упаковка (1)
153,30
Економія: -36,60 грн
116,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Жовті Води, вул. Хмельницького Богдана, 7/1
Всього: упаковка (1)
158,40
Економія: -41,70 грн
116,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Олександрія, вул. Ярмаркова, 59
Всього: упаковка (1)
158,40
Економія: -41,70 грн
116,70 грн
Аптека №23
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Олександрія, вул. Ярмаркова, 46
Всього: упаковка (1)
153,30
Економія: -36,60 грн
116,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Олександрія, вул. Ярмаркова, 44
Всього: упаковка (1)
153,30
Економія: -36,60 грн
116,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
Всього: упаковка (1)
137,10
Економія: -20,40 грн
116,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Всього: упаковка (1)
153,70 грн