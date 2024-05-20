Аброл® SR таблетки пролонгованої дії 75 мг блістер, №10 - Одеса (150192) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Польська, 14
Аптека24
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Всього: упаковка (4)
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Одеса, вул. Пушкінська, 83
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Аптека enter
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8
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Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
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Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Вилкове, вул. Різдвяна, 10
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
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Подільськ, вул. Соборна, 101
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
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Кривий Ріг, вул. Ракітіна, 14
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Жовті Води, вул. Хмельницького Богдана, 7/1
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Олександрія, вул. Ярмаркова, 59
Аптека №23
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Олександрія, вул. Ярмаркова, 46
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Олександрія, вул. Ярмаркова, 44
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Богуслав, вул. Миколаївська, 51