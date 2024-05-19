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Аброл® SR таблетки пролонгованої дії 75 мг блістер, №10 - Львів (150192) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (2)
137,10
Економія: -11,40 грн
125,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (1)
166,90
Економія: -41,20 грн
125,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
165,20
Економія: -39,50 грн
125,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
156,70
Економія: -31,00 грн
125,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
168,95
Економія: -5,07 грн
163,88 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Пулюя Івана, 40
Всього: упаковка (1)
126,50
Економія: -26,60 грн
99,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 92-Г
Всього: упаковка (1)
163,50
Економія: -37,80 грн
125,70 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (2)
100,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
155,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (2)
155,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
145,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (1)
154,20 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Стрийська, 76-А
Всього: упаковка (1)
159,20 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Тарнавського, 104-Б
Всього: упаковка (1)
153,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Панча Петра, 18-В
Всього: упаковка (1)
149,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 173
Всього: упаковка (1)
146,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 117
Всього: упаковка (1)
157,40 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Широка, 9-Б
Всього: упаковка (1)
144,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Тернопільська, 21-Е
Всього: упаковка (1)
145,50 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 170-М
Всього: упаковка (1)
150,20 грн