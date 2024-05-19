Аброл® SR таблетки пролонгованої дії 75 мг блістер, №10 - Львів (150192) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 41 аптеці
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Львів, вул. Городоцька, 153
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
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Львів, вул. Любінська, 96
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Львів, вул. Стрийська, 45
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Пулюя Івана, 40
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Львів, вул. Пасічна, 92-Г
Аптека24
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Львів, вул. Зубрівська, 38
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Львів, вул. Бандери Степана, 57
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Львів, вул. Городоцька, 2
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Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
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Львів, вул. Героїв УПА, 76
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Відчинено Цілодобово
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Львів, вул. Тарнавського, 104-Б
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Львів, вул. Панча Петра, 18-В
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 173
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Львів, вул. Личаківська, 117
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Львів, вул. Замарстинівська, 170-М