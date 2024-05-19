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Аброл® SR таблетки пролонгованої дії 75 мг блістер, №10 - Харків (150192) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
153,30
Економія: -36,60 грн
116,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1)
151,60
Економія: -34,90 грн
116,70 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262
Всього: упаковка (1)
138,80
Економія: -22,10 грн
116,70 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
Всього: упаковка (2)
145,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (1)
138,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Всього: упаковка (1)
143,00 грн
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 100-А
Всього: упаковка (1)
150,50 грн
В інших містах:
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Всього: упаковка (1)
151,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаське, вул. Лісна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
153,30
Економія: -36,60 грн
116,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрівка, вул. Центральна, 2-Г
Всього: упаковка (1)
158,40
Економія: -41,70 грн
116,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (1)
144,50
Економія: -27,80 грн
116,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7-А
Всього: упаковка (1)
161,80
Економія: -36,10 грн
125,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Всього: упаковка (1)
153,30
Економія: -36,60 грн
116,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покровське, вул. Центральна, 17
Всього: упаковка (3)
151,60
Економія: -25,90 грн
125,70 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
Всього: упаковка (1)
149,90
Економія: -33,20 грн
116,70 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (1)
138,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. Поштова, 53
Всього: упаковка (1)
137,10
Економія: -20,40 грн
116,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. Ярмаркова, 44
Всього: упаковка (1)
153,30
Економія: -36,60 грн
116,70 грн
Аптека №23
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. Ярмаркова, 46
Всього: упаковка (1)
153,30
Економія: -36,60 грн
116,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Ярмаркова, 59
Всього: упаковка (1)
158,40
Економія: -41,70 грн
116,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Хмельницького Богдана, 7/1
Всього: упаковка (1)
158,40
Економія: -41,70 грн
116,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Ракітіна, 14
Всього: упаковка (1)
153,30
Економія: -36,60 грн
116,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
169,00
Економія: -5,07 грн
163,93 грн
Економія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Переяславська, 4
Всього: упаковка (1)
168,60
Економія: -51,90 грн
116,70 грн