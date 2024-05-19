Аброл® SR таблетки пролонгованої дії 75 мг блістер, №10 - Харків (150192) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
В інших містах:
Сатурн-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 100-А
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаське, вул. Лісна, 9-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрівка, вул. Центральна, 2-Г
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7-А
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Покровське, вул. Центральна, 17
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. Поштова, 53
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. Ярмаркова, 44
Аптека №23
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. Ярмаркова, 46
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Ярмаркова, 59
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Хмельницького Богдана, 7/1
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Ракітіна, 14
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Економія
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Переяславська, 4