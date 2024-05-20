Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яALPA (АЛПА) францовка ЛЕСАНАЦіни в аптеках

ALPA (АЛПА) францовка ЛЕСАНА розчин спиртовий 160 мл - Одеса (814719) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
Всього: упаковка (4)
79,32
Економія: -4,34 грн
74,98 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
Всього: упаковка (2)
82,46
Економія: -7,81 грн
74,65 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (2)
82,22
Економія: -7,36 грн
74,86 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
90,56
Економія: -16,44 грн
74,12 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
86,53
Економія: -11,78 грн
74,75 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 14-Л
Всього: упаковка (1)
80,86
Економія: -6,55 грн
74,31 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
81,09
Економія: -6,54 грн
74,55 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (2)
79,36
Економія: -5,05 грн
74,31 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (2)
95,95 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
Всього: упаковка (1)
93,42 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (2)
94,82 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (2)
95,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (2)
85,20
Економія: -10,72 грн
74,48 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
79,79
Економія: -4,81 грн
74,98 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (2)
93,58
Економія: -18,95 грн
74,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (3)
86,34
Економія: -11,40 грн
74,94 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
83,63
Економія: -8,92 грн
74,71 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
Всього: упаковка (2)
80,95
Економія: -6,40 грн
74,55 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
Всього: упаковка (2)
83,48
Економія: -9,01 грн
74,47 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Косів, вул. Незалежності, 34
Всього: упаковка (1)
95,95 грн