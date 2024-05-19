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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яALPA (АЛПА) францовка ЛЕСАНАЦіни в аптеках

ALPA (АЛПА) францовка ЛЕСАНА розчин спиртовий 160 мл - Львів (814719) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
95,95 грн
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
95,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
95,95 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (2)
95,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Всього: упаковка (1)
95,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (1)
95,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
Всього: упаковка (1)
95,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Мучна, 2
Всього: упаковка (1)
95,95 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (2)
95,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 114
Всього: упаковка (1)
95,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 59
Всього: упаковка (1)
95,95 грн
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сокільники, вул. Лесі Українки, 21
Всього: упаковка (1)
95,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
81,94
Економія: -7,56 грн
74,38 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Дрогобич, вул. Самбірська, 86/1
Всього: упаковка (2)
95,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
Всього: упаковка (2)
85,58
Економія: -10,18 грн
75,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201-Г
Всього: упаковка (1)
95,95 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 16-А
Всього: упаковка (1)
95,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (2)
84,35
Економія: -9,88 грн
74,47 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 128
Всього: упаковка (2)
95,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 3
Всього: упаковка (1)
82,39
Економія: -7,70 грн
74,69 грн