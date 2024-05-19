ALPA (АЛПА) францовка ЛЕСАНА розчин спиртовий 160 мл - Львів (814719) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Львів, вул. Словацького, 2
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Львів, вул. Городоцька, 3
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Львів, вул. Стара, 1
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Львів, вул. Франка Івана, 8
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
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Львів, вул. Франка Івана, 26
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Львів, вул. Франка Івана, 87
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Львів, вул. Мучна, 2
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Львів, вул. Широка, 87
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Львів, вул. Княгині Ольги, 114
В інших містах:
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Львів, вул. Стрийська, 59
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сокільники, вул. Лесі Українки, 21
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
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Дрогобич, вул. Самбірська, 86/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201-Г
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Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 16-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 128
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 3