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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яALPA (АЛПА) францовка ЛЕСАНАЦіни в аптеках

ALPA (АЛПА) францовка ЛЕСАНА розчин спиртовий 160 мл - Київ (814719) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (2)
90,67
Економія: -16,80 грн
73,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (3)
86,68
Економія: -11,74 грн
74,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
83,58
Економія: -8,87 грн
74,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
81,58
Економія: -6,60 грн
74,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
Всього: упаковка (2)
81,58
Економія: -7,03 грн
74,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (2)
84,34
Економія: -9,86 грн
74,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
Всього: упаковка (2)
83,56
Економія: -9,09 грн
74,47 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (2)
82,25
Економія: -7,39 грн
74,86 грн
D.s.
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Відчинено Цілодобово
Нетішин, просп. Незалежності, 22-Б
Всього: упаковка (2)
95,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
Всього: упаковка (1)
93,42 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (2)
95,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (2)
94,82 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (2)
95,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
Всього: упаковка (4)
79,84
Економія: -4,86 грн
74,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Суми, вул. Нижньовоскресенська, 1
Всього: упаковка (1)
84,23
Економія: -9,43 грн
74,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 14-Л
Всього: упаковка (1)
80,80
Економія: -6,49 грн
74,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
Всього: упаковка (2)
80,83
Економія: -6,18 грн
74,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 3
Всього: упаковка (1)
80,46
Економія: -5,77 грн
74,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
87,64
Економія: -13,52 грн
74,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
80,92
Економія: -6,37 грн
74,55 грн