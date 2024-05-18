Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яALPA (АЛПА) францовка ЛЕСАНАЦіни в аптеках

ALPA (АЛПА) францовка ЛЕСАНА розчин спиртовий 160 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (814719) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
87,64
Економія: -13,52 грн
74,12 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
83,29
Економія: -8,74 грн
74,55 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (2)
79,79
Економія: -5,48 грн
74,31 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
89,55
Економія: -14,80 грн
74,75 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
Всього: упаковка (2)
82,41
Економія: -7,76 грн
74,65 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (2)
81,58
Економія: -6,72 грн
74,86 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Нижньовоскресенська, 1
Всього: упаковка (1)
81,65
Економія: -6,85 грн
74,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
Всього: упаковка (4)
80,69
Економія: -5,71 грн
74,98 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (2)
84,34
Економія: -9,86 грн
74,48 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (4)
92,57
Економія: -18,70 грн
73,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
Всього: упаковка (2)
84,74
Економія: -10,27 грн
74,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (3)
87,98
Економія: -13,04 грн
74,94 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
79,64
Економія: -4,66 грн
74,98 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
83,58
Економія: -8,87 грн
74,71 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
Всього: упаковка (2)
81,58
Економія: -7,03 грн
74,55 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
Всього: упаковка (1)
93,42 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (2)
95,95 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (1)
95,95 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (2)
94,82 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 14-Л
Всього: упаковка (1)
82,21
Економія: -7,90 грн
74,31 грн